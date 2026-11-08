وزير الصحة: التعاون مستمر مع القوات المسلحة في البحوث الطبية والجينوم المصري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع، في مختلف المجالات الصحية والطبية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتعزيز القدرات البحثية والعلمية في مصر.

المستشفيات والمبادرات الرئاسية للصحة العامة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن أوجه التعاون تشمل المستشفيات والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بمراكز البحوث الطبية، ومن بينها الطب التجديدي ومشروع الجينوم المصري.

وأشار إلى التعاون في مجال معامل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، بالتنسيق مع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، فضلًا عن تدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية

وأكد أن التكامل بين المؤسسات الصحية المختلفة يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتبادل الخبرات.