الصحة: تنفيذ 1309 مشروعات لتطوير المنشآت الصحية بتكلفة تجاوزت 403 مليارات جنيه

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات لتطوير البنية التحتية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة تجاوزت 403 مليارات جنيه.

1900 ماكينة للغسيل الكلوي

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن هذه المشروعات أسهمت في إضافة ما يقرب من 20 ألف سرير، وأكثر من 1500 حضانة، ونحو 1900 ماكينة للغسيل الكلوي.

التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

وأضاف أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ارتفع من 495 مستشفى عام 2014 إلى 554 مستشفى، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية وتحديث التجهيزات الطبية، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على استيعاب احتياجات المواطنين.

وأكد وزير الصحة، استمرار العمل في مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية بجميع المحافظات، استعدادًا للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.