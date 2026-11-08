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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهلال الأحمر يواصل خدماته الإنسانية على ميناء رفح مستقبلًا الدفعة الـ98 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

الهلال الأحمر يواصل الدعم النفسي للأطفال
الهلال الأحمر يواصل الدعم النفسي للأطفال
أ ش أ

استقبل الهلال الأحمر الدفعة الـ98 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج على ميناء رفح البري، كما ودع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

كما رافقت فرق الهلال الأحمر المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة، لتقديم الدعم اللازم لهم منذ الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر تواجده على ميناء رفح البري منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.

الهلال الأحمر ميناء رفح البري الفلسطينيين

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