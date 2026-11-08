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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بمؤتمر طب القوات المسلحة رسالة مهمة لمجتمع الأعمال

النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب
النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، مؤكدًا أنها تشكل "رؤية استثمارية وهيكلية شاملة" لدولة تتجه بثبات نحو تعظيم العائد على أصولها البشرية، مشيراً إلى أن الحديث عن الصحة والتعليم اليوم ينبغي أن يُقرأ بلغة الأرقام، وتكلفة الفرصة البديلة، واستدامة النمو.

بناء قاعدة إنتاجية حقيقية

وأوضح "جمال"، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن إتاحة المجال أمام "الوقف التعليمي" عبر إطار قانوني ومؤسسي منضبط، تفتح باباً غير مسبوق أمام القطاع الخاص ومؤسسات التنمية للمشاركة في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية، قوامها "العنصر البشري المؤهل".

المواصفات العالمية

وقال: "لا نمو مستدام بدون صحة وتعليم بمواصفات عالمية، وما طرحه الرئيس بشأن التوأمة مع جامعات دولية وتخريج 10 آلاف قامة على طراز الدكتور مجدي يعقوب، هو استثمار مباشر في القوة الناعمة والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار تكفل صندوق "تحيا مصر" بمصاريف النابغين في "جامعة كيان" يعكس منطق إدارة الكفاءات واستبقاء العقول، وهو الفكر الحديث الذي تدار به كبرى المؤسسات والكيانات الاقتصادية.

الجودة والجدارة 

كما شدد على أهمية التوسع في إطلاق كليات حديثة وتطوير 8 جامعات لتصبح رائدة عالمياً، قائلًا إن  الجودة والجدارة هما المعيار الوحيد المستدام، والتنمية تتحقق بالحوكمة، واستمرار الشفافية والمكاشفة مع المواطنين والشركاء لضمان الاستقرار وتحقيق الأهداف في مداها الزمني الصحيح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة الصحة التعليم

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