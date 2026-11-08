عضو صحة الشيوخ: رسائل الرئيس بالمؤتمر الطبي للجيش وضع قطاع الصحة في صدارة التنمية

أكد النائب نور الدين مصطفى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وضعت القطاع الصحي في صدارة أولويات الدولة للتنمية وبناء الإنسان، مشيراً إلى أن تأكيد سيادته على حاجة القطاع لمضاعفة ميزانياته يجسد إدراكاً عميقاً للتحديات ورغبة صادقة في إحداث نقلة نوعية تليق بالمواطن المصري.

التحول نحو الجودة والجدارة

وأوضح "مصطفى" أن رؤية رئيس الجمهورية لإعداد "10 آلاف نموذج كالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب" تعكس منهجية الدولة في التحول نحو "الجودة والجدارة" وليس فقط مجرد زيادة عدد المنشآت والخريجين، مشيداً بالخطوة التنفيذية المباشرة بتكليف صندوق "تحيا مصر" بتمويل دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالكليات الحديثة بـ"جامعة كيان" وفي مقدمتها الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة شريطة استمرار نبوغهم.

الكلية الملكية للجراحين

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أهمية التوقيع على بروتوكول التعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا لنقل الخبرات الدولية لقلب القطاع الصحي.

ولفت إلى أن المؤتمر شمل مراجعة شاملة لجهود تطوير المنظومة الصحية والتعليمية منذ 2014، والتوسع الكلي بإطلاق 6 كليات بجامعة كيان تستوعب 25 ألف طالب في فبراير 2027، فضلاً عن توجيهات الرئيس للحكومة بوضع إطار قانوني موثوق لـ"الوقف التعليمي والصحي" ومواصلة مكاشفة المواطنين بحجم الإنجازات والتحديات.