«ما تأخّر القدر وإنما تأخر فهمك لحكمة المدبّر».. خطأ في موعد التذكرة ينقذ ركاب من حادث العياط

«ما تأخّر القدر وإنما تأخر فهمك لحكمة المدبّر».. كلمات تُجسد الموقف الذي تعرض له شاب ، عندما ذهب شاب يوم الجمعة الماضي - إلي محطة القطار ليحجز تذكرة في قطار يوم الأحد .

ولكن الأقدار وقفت مع ذلك الشاب عندما قام موظف الحجز بإصدار تذكرة له يوم السبت بدلاً من الأحد - ليبدء الشاب في مرحلة من الغضب الشديد علي هذا الخطأ ، دون أن يعلم أن هذا الخطأ كان المنُنقذ له .

وعقب وقوع حادث تصادم قطاري العياط ، أكد الشاب محمد عبداللطيف هريدي ، أنه في حالة من الذهول من الموقف حيث أنه كان مصابا بحالة من الغضب الشديد نتيجة لخطأ الموظف دون أن يدري ان الخطأ هو المنقذ له .

وأفاد مصدر بوزارة الصحة والسكان بارتفاع مصابي حادث قطاري العياط إلى 74 مصاباً في حصر مبدئي.

وتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

رفع درجة الاستعداد

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 52 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.