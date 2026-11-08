بتوجيهات حاسمة من وزير الإنتاج الحربي.. متابعة ميدانية لمشروعات «حياة كريمة» بمحافظة المنيا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التي شدد خلالها في الاجتماعات الأخيرة على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، قام المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، بتكليف من الوزير، لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، والاطمئنان على الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز، والتأكد من ترجمة التوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات إلى خطوات تنفيذية ملموسة بمواقع العمل.

وتأتي هذه الزيارة عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير الدولة للإنتاج الحربي لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتي أصدر خلالها توجيهات صارمة بضرورة تدارك أي تأخيرات، وتكثيف العمالة بالمواقع، وتسخير الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تباطؤ من شأنه تعطيل تنفيذ المشروعات أو تأخير استفادة المواطنين منها.

وفي هذا الإطار، واصلت وزارة الإنتاج الحربي اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقاولين المتقاعسين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، حيث سبق سحب الأعمال من 34 مقاولًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 38 مقاولًا، في تأكيد واضح على جدية الوزارة في التعامل مع أي إخلال بمعدلات التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالتنبيهات أو التحذيرات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسرعة استكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المستهدفة.

وشملت الزيارة الميدانية متابعة سير العمل بمواقع المشروعات بمحافظة المنيا، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل بالمواقع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أقرب توقيت ممكن دون الإخلال بجودة التنفيذ.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الميدانية تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان التنفيذ الفعلي للتوجيهات الصادرة، وأن الوزارة تتعامل مع مشروعات «حياة كريمة» باعتبارها مسؤولية وطنية تستوجب أقصى درجات الجدية والانضباط، مشددًا على أن المعيار الحقيقي للإنجاز لا يقتصر على نسب التنفيذ، وإنما يمتد إلى الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها.

وشدد الوزير على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه لن يُسمح بأن تؤدي أي معوقات أو تقاعس في التنفيذ إلى تأخير وصول الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن سرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

وتؤكد وزارة الإنتاج الحربي مواصلة جهودها للانتهاء من المشروعات المسندة إليها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحويل مستهدفات المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.