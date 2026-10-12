قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة.. تفاصيل 38 حملة تفتيش بالمحافظات خلال سبتمبر
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
إصابة طالب بطعنة في الظهر على يد زميله بمدرسة إعدادية بالدقهلية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا
وزير الدولة للإنتاج الحربي : نعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي : نعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية

وزير الدولة للإنتاج الحربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي
أ ش أ

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وخدمة المجتمع المدني، مع مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في ضوء التوجيهات الرئاسية، بما يدعم توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، ويتيح الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والخبرات الفنية والتكنولوجية، ويسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال تفقده شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات العملية الإنتاجية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، والاطمئنان على انتظام العمل والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، سير العملية الإنتاجية بعدد من خطوط الإنتاج، ومنها مراحل التصنيع بخط تجميع السخانات، الذي يحظى بإقبال من العديد من العملاء، كما تفقد ورش تغليف وفحص السخانات، وتقطيع الصاج، وتصنيع السربنتينة النحاسية المستخدمة في إنتاج السخانات، والتي يتم تصنيعها بكفاءة عالية باستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي (CNC)، بما يعكس الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لتطوير العملية الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على زيادة معدلات الإنتاج، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان الصناعي، بما يضمن تقديم منتجات تتمتع بكفاءة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق.

كما أكد جمبلاط أهمية مواكبة المتغيرات السوقية، والعمل على تحقيق التوازن بين جودة المنتجات وتكلفتها، بما يعزز قدرة المنتجات المدنية للشركات التابعة للوزارة على المنافسة في الأسواق، ويسهم في زيادة المبيعات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

واختتم وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بعقد لقاء مع العاملين بالشركة، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم منظومة العمل والإنتاج، وضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على رأس المال البشري.

وزير الدولة للإنتاج الحربي استغلال فائض الطاقات الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفية

هل يحتاج المريض إلى علاج مدى الحياة بعد استئصال المرارة.. استشاري يوضح

أطفال غزة

عضو بالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق أطفال غزة

جانب من الاجتماع

التعليم تكشف تفاصيل فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد