وزير الصحة: تطبيق التأمين الشامل في 6 محافظات والاستعداد للتوسع في 6 آخرين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استمرار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع التدريجي في تطبيقها بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من تطبيق المنظومة في 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى.

تطبيق المنظومة من خلال المرحلة الثانية

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن الدولة تستعد للتوسع في تطبيق المنظومة من خلال المرحلة الثانية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين إلى أكثر من 25 مليون مواطن عند اكتمال المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أن تنفيذ المنظومة يرتبط باستمرار تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية، وتوفير التجهيزات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة والاعتماد.