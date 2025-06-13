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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعديل مميز لسيارة رولز رويس Spectre.. بلمسات كيفاني| صور

رولز رويس Spectre المعدلة
رولز رويس Spectre المعدلة
صبري طلبه

لاشك أن سيارات رولز رويس الانجليزية تتمتع بطابع خاص من الفخامة والتميز، ولكن عندما يتعلق الموضوع بعالم التعديلات، فيبدو أن الأمر سوف يختلف كثيرًا، وخاصة بعد لمسات كيفاني التي زينت الأيقونة الفاخرة Spectre.

ظهرت السيارة رولز رويس Spectre بتعديلات مميزة من كيفاني الألمانية المتخصصة في هذا المجال، ومن ابرز التغييرات التي طالت هذه النسخة، هي طلاء الهيكل الخارجي المنقسم بين الأزرق البحري والأسود، مع نفس السمة لمظهر الجنوط.

رولز رويس Spectre المعدلة

وجاءت السيارة رولز رويس Spectre بتعديل مميز ناحية منظومة العادم، ولمسات رياضية ناحية الصادم الأمامي المعدل، الذي جعل السيارة أكثر شراسة وحدة، خاصة أنها تمتلك مصابيح أمامية عدوانية الشكل ولكن على الطريقة الفاخرة المعهودة.

رولز رويس Spectre المعدلة

مقصورة أنيقة بلمسات مميزة 

تتمتع السيارة رولز رويس Spectre بمقصورة أنيقة بلمسات كربونية، مع الجلد الفاخر باللون الأزرق والأسود المتبع في هذه السيارة، إضافة إلى شعارات keyvany صاحبة تلك اللمسات، والتي كشفت أن هذه السيارة تنطلق في مفهوم حصري وخاص، يتكون من 6 نسخ فقط.

رولز رويس Spectre المعدلة

القدرات الفنية للسيارة رولز رويس Spectre

تعتمد السيارة رولز رويس Spectre على محركات مزدوجة بقوة 575 حصانًا، و900 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم أيضًا بقوة 659 حصانًا و1075 نيوتن متر للفئة Black Badge، وبهذه القدرات تجعل السيارة تستغرق مدة زمنية قدرها 4.2 ثانية فقط وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

رولز رويس spectre رولز رويس Spectre السيارة رولز رويس Spectre كيفاني

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