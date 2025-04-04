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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 563 حصانا.. رولز رويس تقدم النسخة الجديدة من GHOST الفاخرة

رولز رويس GHOST
رولز رويس GHOST
صبري طلبه

تواصل رولز رويس رائدة صناعة السيارات الفاخرة من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد الكشف عن أحدث سياراتها من الأيقونة الشهيرة GHOST، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات ذات الطابع الفاخر في العالم.

القدرات الفنية للسيارة رولز رويس GHOST

تعتمد السيارة رولز رويس GHOST على محرك مكون من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6750 سي سي، قادر على ضخ قوة إجمالية تبلغ 563 حصانا، و850 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رولز رويس GHOST

تصميم مميز لسيارة رولز رويس GHOST

ترتكز السيارة رولز رويس GHOST على جنوط مميزة قياسها 22 بوصة، مع تصميمات مميزة تعكس الطباع الفاخر لسيارات جوست الشهيرة، مع شبكة أمامية تضم إضاءة بمظهر عصري، ومصابيح محدثة تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى تحديثات مميزة للناحية الخلفية.

رولز رويس GHOST

وتأتي السيارة رولز رويس GHOST بطول كلي يبلغ 5.5 متر، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب المفهوم رباعي الأبواب، وزعنفة القرش الخلفية ناحية السقف، وتتميز السيارة بفخامة العلامة البريطانية المعهودة ويظهر ذلك من خلال التصميم الخارجي إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية.

مقصورة عصرية ومميزة لسيارة رولز رويس GHOST

بالإنتقال إلى مقصورة القيادة للسيارة رولز رويس GHOST نجد الكثير من لمسات الفخامة، حيث تضم مجموعة من شاشات العرض، سواء لوسائل الترفية أو عرض البيانات لقائد المركبة، بالإضافة إلى شاشات خلفية، والسقف المضئ بالنجوم كعادة سيارات جوست، ونظام صوتي ترفيهي فاخر يصل إلى 18 مكبر صوتي عالي الأداء.

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