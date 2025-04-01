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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 755 حصانا .. الكشف عن فيراري PUROSANGUE بتعديلات مميزة

فيراري PUROSANGUE
فيراري PUROSANGUE
صبري طلبه

كشفت نوفيتيك الألمانية المتخصصة في مجال تعديلات السيارات، عن أحدث المركبات المعدلة، والتي استندت على أول سيارات رياضية رباعية الأبواب من انتاج فيراري والايطالية وهي النسخة الشهيرة PUROSANGUE.

تعديل مذهل للسيارة فيراري PUROSANGUE

حصلت السيارة فيراري PUROSANGUE على ترقيات من نوفيتيك تتضمن، زيادة الرفارف الجانبية، مع ترقيات مصنوعة من الكاربون فايبر، بينما ارتكزت السيارة على جنوط أمامية بقياس 23 بوصة، أما الجنوط الخلفية قدر قياسها بحوالي 22 بوصة.

فيراري PUROSANGUE

وزاد الهيكل الخارجي وتحديدًا العرض بنسبة 6 سم، ليصل إجمالي عرض السيارة إلى 2.09 متر، وخفض مستوى الهيكل بنسبة 25 مم، وتمتعت السيارة بترقيات تتسم بالشراسة، بعد ظهور السيارة بصادم أمامي وخلفي مميز مدعوم بمشتتات هواء.

فيراري PUROSANGUE

كما حصلت غطاء محرك السيارة فيراري PUROSANGUE المعدلة من نوفيتيك على فتحات هوائية، بالإضافة إلى عتب جانبي لزيادة المفهوم المميز لسيارة فيراري الرياضية، منظومة عادم مزدوجة وبمفهوم رباعي، وسبويلر خلفي مميز، مع حليات داخلية من الكربون، ولمسات ألكنتارا.

فيراري PUROSANGUE

القدرات الفنية القياسية وبعد تعديلات نوفيتيك

تعتمد السيارة فيراري PUROSANGUE على قدرة قياسية تتضمن محرك 12 سليندر، سعة 6500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 725 حصانا و716 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 310 كم/ساعة.

فيراري PUROSANGUE

وارتفعت القدرات الخاصة بسيارة فيراري PUROSANGUE بعد ترقيات نوفيتيك إلى 755 حصانا، بينما وصل العزم الأقصى للدوران إلى 800 نيوتن متر، ولم تكشف الشركة الألمانية عن معدلات تسارع السيارة بعد التعديل ولكن الارقام من قبل كانت مبهرة للغاية، حيث تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 3.3 ثانية.

نوفيتيك فيراري Purosangue فيراري PUROSANGUE سيارة فيراري PUROSANGUE

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