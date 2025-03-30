أسعار ومواصفات جيتور T2 موديل 2025 في السعودية

تعزز جيتور الصينية من تألقها في السوق السعودي، بعد طرح مجموعة كبيرة من السيارات ومنها، السيارة T2 موديل 2025 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم السيارة في السعودية بأسعار تبدأ من 124.990 ريال.

القدرات الفنية لمحرك السيارة جيتور T2 موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور T2 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصانا و390 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

جيتور T2

تجهزيات السيارة جيتور T2 موديل 2025

تحتوي السيارة جيتور T2 موديل 2025 على كاميرا 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية، مساعد الفرامل BA، منبه مغادرة المسار، التحكم في الجر، نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، نظام المساعدة على تسلق التلال، منبه النقطة العمياء، كاشف التصادم، مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية.

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 موديل 2025 بتجهيزات اخرى تتضمن، مصابيح LED أمامية وخلفية، جنوط رياضية، شاشة ملونة تعمل باللمس، لعرض انظمة الملاحة والتطبيقات الحديثة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء ثنائي المناطق.

جيتور T2

أبعاد السيارة جيتور T2 موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور T2 موديل 2025 على تصميم رياضي من عائلة الـ SUV، مع نسبة طول كلي بلغت 4.785 مم، و2.006 مم للعرض، وبارتفاع 1.880 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.800 مم، مع جنوط رياضية وأقطاب ثنائية ناحية السقف، ومقدمة تتسم بالصرامة.

أسعار السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، الأولى بسعر 124,990 ريال والثانية بسعر 139,999 ريال.