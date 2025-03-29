قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟
بعد نجاح الكابتن وحسبة عمري.. صدى البلد يكرم محمد رضوان | صور
موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الملكى بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
لاعب كرة قدم سعودي يكشف حقيقة زواجه من غادة عبد الرازق
ريهام عبد الغفور: مني زكي أستاذة تمثيل وفيلم الست سيكون مميزا
أمريكا تطالب الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
دعاء ختم القرآن في رمضان كامل ومكتوب.. للأحياء والأموات
تبديد عُهدة.. سامح حسين: فلوسك وصحتك أمانة لازم تعدي بيها سليمة| شاهد
اشتعال مشاجرة دامية بين أبناء عمومة في المنشاة بسوهاج وسقوط ضحايا
اعترافات أم بالدقهلية: دفنت أبنتي الرضيعة على جانب الطريق لهذا السبب
إنصاف وحق .. وزيرة التضامن تشيد بـ روجينا ومسلسل حسبة عمري
2000 جنيه في انتظارك .. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم بيجو 408 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية ؟

بيجو 408 موديل 2025
بيجو 408 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم بيجو الفرنسية ورائدة صناعة السيارات، مجموعة كبيرة من الطرازات داخل السوق السعودي، ومنها السيارة 408 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، مع أسعار تبدأ من 137 ألف ريال سعودي.

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 408 موديل 2025

تعتمد السيارة بيجو 408 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 215 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 بيجو 408 موديل 2025 

تجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2025 

تأتي السيارة بيجو 408 موديل 2025 بمجموعة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والحماية والامان منها، خاصة التحذير عن مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء، وسائد هوائية، نظام التحكم في صعود المرتفعات، خاصية التحكم في الثبات والجر، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، كاشف التصادم.

 بيجو 408 موديل 2025 

زودت السيارة بيجو 408 موديل 2025 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، كما زودت السيارة بعدد من التجهيزات الاخرى منها، شاشة تعمل باللمس، لوحة عدادات، زجاج كهربائي، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

 بيجو 408 موديل 2025 

ابعاد السيارة بيجو 408 موديل 2025

تأتي السيارة بيجو 408 موديل 2025 بقاعدة عجلات طولها 2.787 م، ونسبة طول كلي 4.687 م، و1.848 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.487 م، مع واجهة أمامية عصرية ذات مصابيح حادة، وجنوط رياضية، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وشبكات أمامية عصرية، وسبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي.

 بيجو 408 موديل 2025 

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة بيجو 408 موديل 2025 في السعودية عبر فئتين، الاولى Allure بسعر 137,425 ريال سعودي، و 164,450 ريال سعودي للفئة الثانية GT.

بيجو بيجو 408 بيجو 408 موديل 2025 سعر بيجو 408 موديل 2025 أسعار بيجو 408 موديل 2025 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

ترشيحاتنا

الطوخي

الجملي هو أملي … قصة رحيل الطوخي ملك السمين

انوسة كوتة

مش مصدقة إنه مات.. أرملة محمد رحيم تحكي تفاصيل وفاته

منة فضالي

سيد الناس صعب ومحمد سامي متميز.. منة فضالي تكشف قصة سماح

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد