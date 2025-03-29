ماذا تقدم بيجو 408 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية ؟

تقدم بيجو الفرنسية ورائدة صناعة السيارات، مجموعة كبيرة من الطرازات داخل السوق السعودي، ومنها السيارة 408 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، مع أسعار تبدأ من 137 ألف ريال سعودي.

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 408 موديل 2025

تعتمد السيارة بيجو 408 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 215 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

بيجو 408 موديل 2025

تجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2025

تأتي السيارة بيجو 408 موديل 2025 بمجموعة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والحماية والامان منها، خاصة التحذير عن مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء، وسائد هوائية، نظام التحكم في صعود المرتفعات، خاصية التحكم في الثبات والجر، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، كاشف التصادم.

بيجو 408 موديل 2025

زودت السيارة بيجو 408 موديل 2025 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، كما زودت السيارة بعدد من التجهيزات الاخرى منها، شاشة تعمل باللمس، لوحة عدادات، زجاج كهربائي، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

بيجو 408 موديل 2025

ابعاد السيارة بيجو 408 موديل 2025

تأتي السيارة بيجو 408 موديل 2025 بقاعدة عجلات طولها 2.787 م، ونسبة طول كلي 4.687 م، و1.848 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.487 م، مع واجهة أمامية عصرية ذات مصابيح حادة، وجنوط رياضية، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وشبكات أمامية عصرية، وسبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي.

بيجو 408 موديل 2025

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة بيجو 408 موديل 2025 في السعودية عبر فئتين، الاولى Allure بسعر 137,425 ريال سعودي، و 164,450 ريال سعودي للفئة الثانية GT.