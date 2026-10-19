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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف أحدث الأسعار

أرخص السيارات في مصر
أرخص السيارات في مصر
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بين التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع الأداء الفني، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات في السوق المصري.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تستمد سوزوكي ألتو قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 690,000 و 775,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 755,000 و 815,000 جنيه.

جيلي EX2

جيلي EX2

زودت السيارة جيلي EX2 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة بين 749,900 و 849,899 جنيه.

جاك S2  

جاك S2  

قدمت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 775,000 جنيه.

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