شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن قرار صارم ونهائي من الحسين عموتة المدير الفني لفريق الكرة الأول في النادي الاهلي لعدد من اللاعبين في قائمة المارد الأحمر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "عموتة اعتمد خلاص ما سيطبقه مع لاعبي الأهلي الفترة المقبلة في المباريات، خاصة فيما يتعلق بموضوع التدوير أو الروتيشن بين لاعبي الفريق".

وأوضح أحمد شوبير: "عموتة سوف يلعب في بطولتي الدوري وكأس مصر بالتشكيلة الأساسية للفريق ولن يغير في العناصر التي يعتمد عليها".

وتابع شوبير: "ولكن في كأس الرابطة كأس عاصمة مصر سيعتمد على البدلاء واللاعبين الذين لا يشاركون، وفي البطولة الكونفدرالية سيعطي الفرصة لللاعبين الذين يستحقون التواجد في الفريق، ولكنه في الدوري سيثبت الفريق الأساسي ولن يسمح بموضوع الروتيشن في مباريات الدوري العام".