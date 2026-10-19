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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: حكم ماتش الأهلي والزمالك مش من طنطا عشان يكون متعمد

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
علا محمد

انتقد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أداء الحكم السلوفيني الذي أدار المباراة، مؤكدًا أن أخطاءه التحكيمية كانت كارثية، رغم استبعاده وجود تعمد في قراراته، كما وجّه انتقادات لاتحاد الكرة المصري، متهمًا إياه بعدم التعامل مع الزمالك بالمعايير نفسها التي يتعامل بها مع الأندية الأخرى.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الحكم السلوفيني ليس متعمدًا في أخطائه، لكنه يُعد من حكام الصف الثالث في أوروبا، مشددًا على أن قراراته خلال المباراة كانت كارثية.

وأضاف أن اتحاد الكرة يتعامل بمكيالين، ويرفض، بحسب وصفه، الاستجابة لطلبات الزمالك بصورة مستمرة.

باسم مرسي نجم الزمالك السابق الزمالك الحكم السلوفيني أخطاءه التحكيمية لاتحاد الكرة

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