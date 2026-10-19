بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة

أثار رد اتحاد الكرة على طلبات نادي الزمالك الأخيرة بشأن الاستماع لحديث تقنية الفيديو خلال مباراة القمة الجدل داخل مجلس إدارة الأبيض قبل اتخاذ موقف رسمي اتجاه رفض الجبلاية لطلباتهم.

ويشعر الزمالك بحالة من الاحباط والصدمة بعد اتخاذ اتحاد الكرة قرار بعد سماع تقنية الفيديو خلال مباراة القمة ، ويشكك مسؤولوا الزمالك في فكرة عمل تقنية الفيديو خلال المباراة.

وحسب تصريحات الناقد الرياضي محمد عصام مع هاني حتحوت : الزمالك يرى أن اتحاد الكرة سمع في تقنية الفيديو شئ خلال مباراة القمة ولا يرغب ان نعرفه وشكك الزمالك في عمل تقنية الفيديو خلال المباراة.

رد اتحاد الكرة على شكوى الزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم رده الرسمي على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد لجنة الحكام، وأخطر النادي بـ"رفض طلبه" الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد الـ(VAR) الخاصة بمباراة القمة ضد الأهلي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد لجنة الحكام، مطالبًا بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال بعض الحالات التحكيمية في مواجهة القمة؛ في إطار اعتراضه على القرارات التي شهدتها المباراة.

وجاء رد اتحاد الكرة برفض طلب النادي بشأن إتاحة التسجيلات؛ ليغلق الباب أمام مطلب الزمالك في هذا الشأن، وفقًا لما تضمنه الرد المرسل إلى إدارة النادي.

ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موقفه من الرد الرسمي لاتحاد الكرة، في ظل استمرار اعتراضاته على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة القمة.