محمد صلاح: أرفض تواجد مدرب عام أجنبي في جهاز الزمالك مع معتمد جمال

تحدَثَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن الأنباء المتداولة بشأن تفكير إدارة النادي في الاستعانة بمدرب أجنبي ضمن الجهاز المعاون لمعتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أرفض انضمام مدرب عام أجنبي في جهاز معتمد جمال بالزمالك خلال الفترة القادمة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة جرس إنذار للمدير الفني، ومحاولة لإجباره على الرحيل، وأرى أن المدير الفني له الحق في اختيار جهازه المعاون بإرادته.

وتابع: معتمد جمال حقق إنجازًا كبيراً خلال الموسم الماضي وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري في ظروف صعبة للغاية، وبجهازه المعاون الذي قام باختياره.

واختتم صلاح تصريحاته قائلا : لا أفهم سبب التفكير في الاستعانة بمدرب عام أجنبي في جهاز فني يقوده مدرب مصري، هذا القرار سيكون بمثابة تمهيد للتعاقد مع مدرب أجنبي، وإذا كانت النية لدى إدارة النادي هي استقدام مدير فني أجنبي فلابد من مصارحة معتمد جمال بالأمر.