أحمد شوبير يكشف أسباب رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك الاستماع لمحادثات الفار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة المصري إلى رفض طلب نادي الزمالك الاستماع إلى محادثات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، المتعلقة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الفريق الأخيرة.

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار، إن رفض اتحاد الكرة جاء، وفقًا لما نقله عن أحد مصادره، بسبب اعتقاد الاتحاد أن طلب الزمالك كان عامًا ولم يتضمن تحديدًا واضحًا للحالات التي يرغب النادي في الاستماع إلى محادثات الفار بشأنها، سواء ما يتعلق بصحة الهدفين أو ركلتي الجزاء اللتين طالب بهما الفريق.

وأضاف شوبير، أن اتحاد الكرة يرى عدم وجود جدية كافية في الطلب، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعتبر تقنية الفار وسيلة لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وليس إتاحة المحادثات للأندية بما قد يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات والجدل، مؤكدًا أن الاتحاد لا يرغب في فتح هذا الباب أمام الأندية.

وتساءل الإعلامي عن أسباب رفض الطلب، خاصة أن اتحاد الكرة سبق أن أشار إلى إمكانية استماع الأندية للمحادثات مقابل سداد الرسوم المقررة، قائلًا: «فهل الزمالك لم يسدد الرسوم؟ هل قال إنه لن يدفع؟ أم كان الأفضل من البداية أن تقول إن الأندية لن تستمع للمحادثات؟».

وفي سياق متصل، أعلن شوبير موقفه من الحالات التحكيمية التي أثارت اعتراضات الزمالك، مؤكدًا من وجهة نظره الشخصية عدم أحقية الفريق في الحصول على ركلتي جزاء، مشيرًا إلى تمسكه برأيه، ومعتبرًا أن غالبية المحللين والخبراء اتفقوا مع هذا التقييم، باستثناء ياسر عبد الرؤوف.

واختتم شوبير تصريحاته بالتساؤل عن أسباب قلق اتحاد الكرة من استماع الزمالك إلى محادثات الفار، معتبرًا أن إتاحة هذه المحادثات لا تستدعي إثارة أزمة جديدة، معربًا عن استغرابه من موقف الاتحاد، ومشيرًا إلى أن رفض الطلب قد يؤدي إلى زيادة مساحة الجدل بدلًا من احتوائه.