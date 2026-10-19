المدير الفني لمنتخب الشباب يرشح 3 لاعبين للأهلي والزمالك

رشح وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عدد من اللاعبين للنتقال إلى النادي الأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل رياض، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية أون سبورتس": "أرشح محمد سمير كونتا، لاعب خط وسط الإسماعيلي ونور أشرف، مدافع إنبي، ومحمد عوض، ظهير أيمن زد، للانتقال إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "أرشح هؤلاء اللاعبين أيضًا للانتقال إلى نادي الزمالك".

وتابع: "الظهير الأيسر مهند الشامي، قادر على اللعب مع المنتخب الأول، خاصة أن مركز الظهير الأيسر نعاني منه من مشاكل كبيرة".