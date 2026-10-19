قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار جوي اليوم.. تحذيرات من الشبورة والأمطار في القاهرة والمحافظات
البطاطس والبصل.. ومفاجأة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة
أجواء باردة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر
بتوجيهات رئاسية.. انطلاق «منتدى مصر 2026» اليوم لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطن
سيف زاهر: محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه
دول الخليج تطالب بضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو ترتيبات تؤثر على أمنها
تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات
اليوم| صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي.. الهلال يطارد القادسية والأهلي يستهدف الاقتراب من القمة
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوريات العالمية والعربية
أهالي سيناء قدموا نموذجا عظيما.. أبرز رسائل المتحدث العسكري في ذكرى النصر وتطورات القوات المسلحة
سعر أشهر عيار ذهب في مصر الآن
قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لمنتخب الشباب يرشح 3 لاعبين للأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علا محمد

رشح وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عدد من اللاعبين للنتقال إلى النادي الأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل رياض، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية أون سبورتس": "أرشح محمد سمير كونتا، لاعب خط وسط الإسماعيلي ونور أشرف، مدافع إنبي، ومحمد عوض، ظهير أيمن زد، للانتقال إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "أرشح هؤلاء اللاعبين أيضًا للانتقال إلى نادي الزمالك".

وتابع: "الظهير الأيسر مهند الشامي، قادر على اللعب مع المنتخب الأول، خاصة أن مركز الظهير الأيسر نعاني منه من مشاكل كبيرة".

وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لمنتخب مصر للشباب النادي الأهلي الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أمريكا

قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

ترشيحاتنا

الصلاة

متى يقال دعاء الاستفتاح قبل الدخول فى الصلاة أم بعدها؟

الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة

الشيخ الشعراوي يوصي بسورة تمنع الفقر وتجلب الرزق.. اغتنمها كل يوم

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن مواعيد تصفيات مسابقة البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 130 متسابقا

بالصور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد