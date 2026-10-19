نيرة الأحمر تدافع عن معتمد جمال: من أبناء الزمالك الأوفياء وقاد الفريق لإنجازات مهمة

دافعت نيرة الأحمر عن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدة أنه من أبناء النادي الأوفياء الذين يحرصون دائمًا على مساندة الفريق في الأوقات الصعبة، ولا يتأخرون عن تلبية نداء القلعة البيضاء عندما يحتاج النادي إلى جهودهم.

وأوضحت نيرة الأحمر، خلال حديثها عبر إذاعة «صوت الزمالك»، أن معتمد جمال يعمل بإخلاص وانتماء، ويبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق أفضل النتائج مع الفريق، مشددة على ضرورة تقييم تجربته الفنية بصورة موضوعية، بعيدًا عن ردود الفعل المرتبطة بنتيجة مباراة واحدة.

وأشادت بقدرة المدير الفني على إجراء تغييرات مؤثرة خلال المباريات، مشيرة إلى أن بعض قراراته الفنية أسهمت في تغيير مجريات اللقاءات، وهو ما يستوجب النظر إلى أدائه بصورة شاملة، بدلًا من التركيز على نتيجة مباراة بعينها عند الحكم على قدراته.

وأضافت أن معتمد جمال حقق نتائج مهمة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، كما وصل بالفريق إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معتبرة أن هذه الإنجازات يجب أن تحظى باهتمام عند تقييم تجربته.

وأكدت أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني واجهوا العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف المحيطة بالفريق عند تقييم الأداء والنتائج، وعدم تجاهل حجم المجهود المبذول بسبب التعثر في مباراة أو بطولة.

وانتقدت نيرة الأحمر المبالغة في ردود الفعل تجاه نتائج الزمالك، سواء بالمطالبة برحيل المدير الفني أو استبعاد بعض اللاعبين عقب الخسارة، أو الإفراط في الإشادة بهم بعد تحقيق الفوز، مشددة على أهمية التعامل مع النتائج بواقعية وموضوعية.

وأشارت إلى أن الفوز لا يعني بالضرورة أن جميع الأمور تسير بصورة مثالية، كما أن الخسارة لا تعني فشل الفريق أو ضرورة إجراء تغييرات جذرية داخل الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية مساندة معتمد جمال ولاعبي الزمالك، مع ضرورة محاسبة المخطئ والعمل على تصحيح الأخطاء، موضحة أن التقييم العادل يجب أن يستند إلى مجمل الأداء والنتائج والظروف التي يمر بها النادي، وليس إلى الانطباعات السريعة الناتجة عن مباراة واحدة