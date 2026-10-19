باسم مرسي: ميدو أفضل موهبة من حسام حسن لاعبا ومدربا

أطلق باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، تصريحات لافتة بشأن المقارنة بين عدد من نجوم الكرة المصرية، معبرًا عن رأيه في القدرات الفنية لكل من أحمد حسام ميدو وحسام حسن، إلى جانب المقارنة بين معروف يوسف ومروان عطية.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن ميدو أكثر موهبة من حسام حسن، سواء على مستوى اللعب أو التدريب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن معروف يوسف، لاعب القلعة البيضاء السابق، يمتلك موهبة أكبر من مروان عطية، لاعب الأهلي، مؤكدًا وجهة نظره بشأن الفروق الفنية بين اللاعبين، في تصريحات قد تثير الجدل بين جماهير الكرة المصرية.