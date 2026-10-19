صدمة جديدة تضرب ناصر منسي داخل الزمالك.. قرار مرتقب يحسم مصيره

كشف الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وجود اتجاه داخل نادي الزمالك لإيقاف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة شهر، على أن يتحدد موقف العفو عنه وفقًا لسلوكه خلال فترة الإيقاف.

وأشار صادق إلى أن أحد المصادر كشف له أن معتمد جمال كان سببًا في استمرار «الأسطورة» خلال فترة سابقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا الأمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بترول أسيوط يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق لمواصلة مشواره في المسابقات المحلية والقارية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مباراة العودة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.