التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

كشف الإعلامي محمود المحمودي عن اقتراب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح المحمودي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد هاني أبلغ مسؤولي الأهلي بأن رغبته الأساسية تتمثل في الشعور بالتقدير داخل النادي، في ظل تمسكه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ملف تجديد عقد اللاعب يشهد تحركات تمهيدًا لحسمه، مع اتجاه لإتمام الاتفاق على عقد جديد يمتد لمدة 3 سنوات قبل التوقف الدولي المقبل.

ويُعد محمد هاني أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، ويمتلك خبرات كبيرة مع الفريق، بعدما شارك في العديد من البطولات المحلية والقارية، ليواصل دوره ضمن حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق.