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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

قشر الرمان
قشر الرمان
ريهام قدري

يعتاد كثيرون على تناول حبات الرمان والتخلص من القشور في سلة المهملات، دون معرفة أن قشر الرمان يحتوي على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تجعله مفيدًا في عدد من الاستخدامات المنزلية، ما يجعله من بقايا الفاكهة التي يمكن الاستفادة منها بدلًا من إهدارها.

ويتميز قشر الرمان باحتوائه على مركبات البوليفينول والتانينات، وهي مركبات نباتية ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة، وقد حظيت باهتمام الباحثين لدراسة تأثيراتها المحتملة في صحة الإنسان.

1. قشر الرمان غني بمضادات الأكسدة

يحتوي قشر الرمان على نسبة ملحوظة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة، التي تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة. ومع ذلك، فإن وجود هذه المركبات لا يعني أن استخدام القشر وحده يمنع الأمراض أو يعالجها.

2. استخدامه في العناية بالبشرة

تدخل مستخلصات قشر الرمان في بعض مستحضرات العناية بالبشرة، نظرًا إلى احتوائها على مركبات نباتية يجري بحث تأثيرها في الالتهاب وصحة الجلد.

لكن استخدام القشر المطحون أو خلطه بمواد أخرى ووضعه مباشرة على الوجه قد يسبب تهيجًا أو حساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك لا يُنصح باعتباره علاجًا مضمونًا لحب الشباب أو التصبغات.

3. الاستفادة منه في تقليل هدر الطعام

يمكن الاستفادة من قشر الرمان بعد غسله جيدًا وتجفيفه في مكان نظيف وجيد التهوية، ثم طحنه واستخدام كميات صغيرة منه في بعض الوصفات التي تتناسب مع مذاقه القابض.

ويُفضل التأكد من نظافة القشر وخلوه من العفن، مع عدم استخدامه إذا كان مصدره غير موثوق أو تعرض لمواد كيميائية غير معروفة.

4. هل يساعد قشر الرمان على تحسين الهضم؟

تُدرس بعض المركبات الموجودة في قشر الرمان لمعرفة تأثيرها في صحة الجهاز الهضمي، لكن الأدلة العلمية المتاحة لا تكفي للتوصية بتناول مسحوق القشر أو مغليه لعلاج الإسهال أو القولون أو مشكلات المعدة.

كما أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثارًا جانبية، لذلك لا ينبغي استخدامه بديلًا عن العلاج الطبي، خصوصًا عند استمرار الأعراض أو شدتها.

5. استخدامه في الوصفات المنزلية

يمكن تجفيف القشر والاحتفاظ به لاستخدامه في تجارب الطهي التي تتناسب مع نكهته، بشرط استخدام كميات محدودة ومكونات آمنة. أما تحضير مشروبات مركزة من القشر أو تناوله بانتظام لأغراض علاجية، فيحتاج إلى مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرعات والسلامة.

تحذير مهم قبل استخدام قشر الرمان

رغم الفوائد المحتملة للمركبات الموجودة في قشر الرمان، فإن كثيرًا من النتائج البحثية لا تزال أولية، ولا تعني أن القشر علاج للأمراض. كذلك، لا توجد جرعة علاجية منزلية موحدة ثبتت سلامتها وفعاليتها لجميع الأشخاص.

وتحتاج الحوامل والمرضعات والأطفال والأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام إلى استشارة الطبيب قبل استخدام مستحضرات قشر الرمان لأغراض علاجية، بدلًا من تناوله بانتظام اعتمادًا على الوصفات المتداولة.

وفي النهاية، بدلًا من التخلص من قشر الرمان فورًا، يمكن التفكير في الاستفادة منه بطرق منزلية آمنة، مع التمييز بين الاستخدامات العملية والفوائد الصحية التي لا تزال بحاجة إلى دراسات علمية أكثر حسمًا.

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