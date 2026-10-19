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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

داليا البحيري تستعيد أجواء الثمانينيات بإطلالة لافتة في مهرجان الجونة

داليا البحيري
داليا البحيري
ريهام قدري

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار بإطلالتها المستوحاة من أجواء الثمانينيات، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي أعادت من خلالها تقديم موضة تلك الحقبة الزمنية بلمسات عصرية، في ظهور اتسم بالجرأة والحيوية واستحضار ذكريات زمن مختلف في عالم الموضة والموسيقى.

داليا البحيري بإطلالة من زمن الثمانينيات

واختارت داليا البحيري إطلالة غير تقليدية، جمعت فيها بين الأناقة والروح المرحة التي ميزت موضة الثمانينيات، لتقدم لجمهورها مظهرًا مختلفًا عن الإطلالات الكلاسيكية المعتادة، معتمدة على تنسيق قطع ملابس تعكس روح تلك الفترة الشهيرة بألوانها المميزة واختياراتها الجريئة.

وظهرت الفنانة بفستان أسود قصير، نسقته مع جاكت جينز أزرق، في مزيج يجمع بين بساطة اللون الأسود والطابع الشبابي الذي يضيفه الجينز، بينما أكملت إطلالتها ببوت أبيض لافت، منح المظهر لمسة مختلفة تتماشى مع أجواء الثمانينيات.

تسريحة الشعر والديكور يعيدان ذكريات الماضي

ولم تقتصر أجواء الثمانينيات على الملابس فقط، بل امتدت إلى تفاصيل جلسة التصوير التي شاركتها داليا البحيري مع متابعيها، إذ ظهرت بتسريحة شعر كيرلي مرتفعة إلى الأعلى، مع ربطة شعر سوداء، في اختيار يستحضر واحدة من أبرز صيحات الشعر التي اشتهرت بها تلك الحقبة.

كما جاءت الخلفيات والديكورات المليئة بالألوان والملصقات الموسيقية لتكمل أجواء الصور، مع ظهور هاتف قديم أضاف لمسة من الحنين إلى زمن المكالمات الطويلة والتفاصيل اليومية التي ارتبطت بذكريات جيل الثمانينيات.

موضة الثمانينيات تعود بلمسات عصرية

وتتميز موضة الثمانينيات بالجرأة والتنوع، سواء في اختيار الألوان الزاهية أو تسريحات الشعر الكثيفة أو تنسيق قطع الملابس المختلفة، وهي عناصر عادت إلى الظهور خلال السنوات الأخيرة ضمن اتجاهات الموضة المستوحاة من الماضي.

ونجحت إطلالة داليا البحيري في الجمع بين هذه الروح القديمة واللمسات العصرية، من خلال تنسيق الفستان الأسود مع الجينز والبوت الأبيض، لتبدو الإطلالة مستوحاة من الماضي دون أن تفقد طابعها الحديث.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها الفنانة، والتي أعادت من خلالها أجواء حقبة لا تزال حاضرة في ذاكرة الكثيرين، سواء بسبب موسيقاها أو صيحات ملابسها وتسريحات الشعر التي ارتبطت بها.

وتؤكد هذه الإطلالة أن استعادة صيحات الموضة القديمة لا تعني بالضرورة تكرارها كما كانت، بل يمكن إعادة تقديمها بأسلوب جديد يتناسب مع اتجاهات العصر الحالي، وهو ما ظهر في اختيار داليا البحيري لتفاصيل تجمع بين البساطة والجرأة والحنين إلى الماضي.

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