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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان أبيض| روجينا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة.. مفاجأة وراء التصميم

روجينا
روجينا
ريهام قدري

لفتت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ خطفت الأضواء على السجادة الحمراء بفستان أبيض مميز منحها إطلالة تشبه العروس، لتصبح واحدة من الإطلالات اللافتة التي جذبت الاهتمام خلال فعاليات المهرجان.

وحرصت روجينا على الظهور بإطلالة مختلفة تجمع بين الأناقة والأنوثة، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض، الذي يُعد من الألوان الكلاسيكية المرتبطة بالرقي والبساطة، لكنه جاء هذه المرة بتصميم لافت حمل لمسة خاصة ومميزة، جعلت إطلالتها تحمل قيمة معنوية إلى جانب جمالها من الناحية الفنية.

فستان روجينا في مهرجان الجونة يحمل توقيع ابنتها

لم يكن فستان روجينا مجرد اختيار أنيق للسجادة الحمراء، بل حمل مفاجأة مميزة، إذ جاء من تصميم ابنتها الصغرى مريم أشرف زكي، وهو ما أضفى على الإطلالة طابعًا خاصًا، خاصة أن ظهور الفنانة بتصميم يحمل توقيع ابنتها يمنح إطلالتها بُعدًا عائليًا مميزًا.

وجاء الفستان بتصميم مكشوف الكتفين، ليبرز منطقة الأكتاف ويمنح الإطلالة لمسة أنثوية جذابة، بينما اتسم الجزء العلوي بقصة ضيقة تحدد القوام حتى منطقة الوسط، قبل أن ينسدل الفستان باتساع واضح، في تصميم يجمع بين بساطة الخطوط وانسيابية الحركة.

وزُين الفستان بوردة كبيرة عند منطقة الوسط، لتكون العنصر الأبرز في التصميم، وتضيف إليه لمسة فنية لافتة تكسر بساطة اللون الأبيض، وتمنح الإطلالة مزيدًا من التميز والتفرد.

تسريحة شعر روجينا تكمل أناقتها

وعلى مستوى تصفيف الشعر، تركت روجينا شعرها منسدلًا، في اختيار يتناسب مع طبيعة الفستان ويكمل تفاصيل الإطلالة دون مبالغة، لتظهر بإطلالة تجمع بين الرقة والبساطة، مع الحفاظ على حضورها اللافت أمام عدسات المصورين.

وجاءت تفاصيل الإطلالة متناغمة مع بعضها، بداية من اللون الأبيض وصولًا إلى القصة المميزة والوردة الكبيرة التي زينت منطقة الوسط، وهو ما جعل الفستان محط اهتمام، خاصة مع ارتباطه باسم ابنتها مريم أشرف زكي.

روجينا تتألق على السجادة الحمراء

وتُعد السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي من أبرز المحطات التي تشهد منافسة في الإطلالات بين نجمات الفن، حيث تحرص الفنانات على اختيار تصميمات تعكس شخصياتهن وتواكب اتجاهات الموضة، سواء من خلال الفساتين الكلاسيكية أو التصميمات الجريئة وغير التقليدية.

وفي هذه الأجواء، اختارت روجينا الظهور بفستان أبيض يجمع بين الأناقة والتفاصيل المميزة، لكن ما منح إطلالتها خصوصية أكبر هو أن التصميم جاء من إبداع ابنتها الصغرى، لتتحول مشاركتها في المهرجان إلى مناسبة تجمع بين حضورها الفني ولمسة عائلية تحمل معنى خاصًا.

وبهذه الإطلالة، نجحت روجينا في جذب الأنظار خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مقدمة نموذجًا لإطلالة تعتمد على التصميم المميز والتفاصيل البسيطة، مع لمسة شخصية جعلت فستانها مختلفًا عن مجرد اختيار للأزياء على السجادة الحمراء.

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