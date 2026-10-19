بالتايجر .. إلهام شاهين تتألق على السجادة الحمراء في الجونة

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة إلهام شاهين، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في اليوم الرابع من دورته التاسعة.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الأمام وطويل من الخلف، واتسم التصميم بالقماش التايجر الذي حمل بعض النقوشات الأخرى.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء أنيقا ذا كعبٍ عالٍ باللون النبيتي، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها الفاتح.