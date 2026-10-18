سعر خيالي لـ فستان منى زكي المثير في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

شاركت الفنانة منى زكي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الجونة ضمن فعاليات المهرجان.

إطلالة منى زكي

ظهرت منى زكي في جلسة تصوير بإطلالة من أختيار الإستايليت Moe Hadad، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض اتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية.

حمل فستان منى زكي توقيع ZIMMERMANN، فيما بلغ سعر التصميم 10400 ريال سعودي أي ما يقرب من 160 ألف جنيه مصري ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وتزينت منى زكي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي حملت توقيع DYLANLEX، أنتعلت حذاء أسود صيفي أنيق ذا كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، بدت منى زكي بخصلات شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.