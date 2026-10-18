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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
هاجر هانئ

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان الجونة بدورته التاسعة.

سعر فستان درة 

تألقت درة  على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البني الفاتح الذي تميز بالقماش الناعم المميز.

قد حمل فستان درة توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم، وبلغ سعر التصميم  9,405  2,561 دولار أمريكي أي ما يقرب من 135 ألف جنيه مصري،

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

تعليق ناقد موضة على فستان درة 

علق ناقد موضة على فستان درة في فعاليات مهرجان الجونة قائلا:"درة طالعة حلوه و حتى كفستان مناسب جسمها اكثر من فستان الافتتاح بخصوص التنسيق موفق بس كنت افضل مجوهرات انعم."

درة سعر فستان درة ناقد موضة مهرجان الجونة

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135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

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