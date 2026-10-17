ناقد موضة يحرج درة بسبب إطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الإنستجرام، بصور لها خلال ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة.

خطفت درة الأنظار بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالكامل بالقماش اللامع الذي دمج بين اللون النبيتي و الذهبي.

تزينت ببعض المجوهرات الألماسية الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، بدت بخصلات شعرها البني المنسدله، فيما اختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

تعليق ناقد موضة على فستان درة في افتتاح مهرجان الجونة



⁨علق ناقد الموضة حكيم شاهين، على إطلالة درة زروق في افتتاح مهرجان الجونه السينمائي قائلا:"راح اختصر عليكم الموضوع درة ماعاجبتني بالفترة الاخيرة ابداً

احسها تريد تسوي كل شي بس تطلع تقريباً بـ و لا شئ."

تابع:"الفستان ما حلو و قصرها بسبب اختيارها الخاطئ للقماش و مزعج كتير،

جسم درة من النوع اللي كثير نحيف يعني ماتناسبها هل تطريزات يلي تجي بالعرض اوك درجات الفستان حلوه التطريز حلو حركة الكتف حلو

التنسيق موفق من شعر مكياج مجوهرات بس الشوز و لونه و ضخامته، اطلالة ملفته بس بيها كثير اخطأ."