فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

حرصت المذيعة هند مدحت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال الأحتفال بزفافها على البلوجر محمد مكاوي.

أحتفلت مساء أمس هند مدحت بعقد قرانها و زفافها في قصر محمد علي وسط حضور الأهل و الأصدقاء و بعض مشاهير السوشيال ميديا.

تفاصيل فستان هند مدحت في زفافها

ظهرت هند مدحت في حفل زفافها بإطلالة غير تقليدية مما عرضها للأنتقاد من قبل بعض رواد السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ذا أكمام طويلة واتسم الجزء العلوي من التصميم بانه مجسم مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

قد حمل فستان هند مدحت توقيع مصممة الأزياء Nadine Mekawy وتميز التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الناعم مع الدانتيل مما منحها إطلالة غير تقليدية.

وأكملت هند مدحت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مي الباهي مكياجا جذابا متناسقا مع ملامحها، وأعتمدت على لفة طرحة من أنامل أسماء، مصممة الإيشاربات.