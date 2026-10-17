قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير أمريكي: إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على السعودية
حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد
المخرج محمد سلامة يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
أستراليا تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية
الأهلي يبدأ رحلة الكونفيدرالية من أوغندا.. كيتارا ضربة البداية وطموح اللقب يعود بعد 11 عاما
«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقناة الناقلة
حجران فوق جبل سوهاج وراء حكاية «سبع القرنة».. مقام يتجاوز عمره القرنين تلجأ إليه السيدات طلبًا للخير والبركة في الماشية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة النوم ليلًا، سواء بسبب التفكير المستمر أو الضغوط اليومية والحياتية، أو عدم الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم.

النوم بدون أرق 

 وهو ما قد يؤثر على التركيز والمزاج ومستوى النشاط خلال اليوم التالي. وقد يتحول الأمر إلى مشكلة متكررة عندما يجد الشخص صعوبة في الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل.

ولا يتطلب تحسين النوم دائمًا اللجوء إلى الأدوية، إذ يمكن أن تساعد بعض العادات اليومية على تهيئة الجسم للراحة وتقليل العوامل التي تعطل النوم، خاصة عند الالتزام بها بصورة منتظمة.

حيل تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

النوم بدون أرق 

وفي هذا السياق، توضح الدكتورة إسراء عبد الفتاح، أخصائي المخ والأعصاب، فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الاهتمام بعادات النوم اليومية يساعد على تحسين جودته، مع ضرورة تحديد أسباب الأرق إذا استمرت المشكلة أو أثرت على ممارسة الأنشطة اليومية.

1- ثبتي موعد النوم والاستيقاظ

يساعد الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ يوميًا على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما يسهل الشعور بالنعاس في الوقت المناسب. وحتى في أيام الإجازات، يُفضل تجنب التغييرات الكبيرة في مواعيد النوم.

2- ابتعدي عن الموبايل قبل النوم

قد يؤدي استخدام الهاتف المحمول قبل النوم إلى تأخير موعد النوم، خاصة عند الانشغال بمقاطع الفيديو أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

لذلك، يُفضل إبعاد الهاتف قبل موعد النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، واستبدال هذه العادة بقراءة كتاب أو الاستماع إلى محتوى هادئ.

3- جربي تمارين التنفس والاسترخاء

يمكن أن تساعد تمارين التنفس البطيء والاسترخاء على تهدئة الجسم وتقليل التوتر قبل النوم. جربي أخذ شهيق هادئ من الأنف، ثم إخراج الهواء ببطء، مع تكرار ذلك عدة مرات دون إجبار نفسك على التنفس بطريقة غير مريحة.

كما يمكن ممارسة التأمل أو إرخاء عضلات الجسم تدريجيًا للمساعدة على التخلص من التوتر المتراكم خلال اليوم.

4- تجنبي القهوة والشاي في المساء

يُعد الكافيين من العوامل التي قد تؤخر النوم وتؤثر على جودته، حتى إذا لم يشعر الشخص بتأثيره بصورة واضحة. لذلك، يُنصح بتجنب القهوة والشاي الثقيل ومشروبات الطاقة خلال الساعات الست السابقة للنوم على الأقل، مع زيادة هذه المدة إذا كنتِ حساسة للكافيين.

5- هيئي غرفة النوم للراحة

تساعد البيئة المناسبة على الاستغراق في النوم، لذلك احرصي على أن تكون غرفة النوم هادئة ومظلمة وذات درجة حرارة مريحة. ويمكن أيضًا تقليل الإضاءة قبل النوم وتجنب الأصوات المزعجة قدر الإمكان.

ومن الأفضل استخدام السرير للنوم بدلًا من قضاء ساعات طويلة في العمل أو تصفح الهاتف، حتى يرتبط السرير لدى الجسم بالراحة.

6- لا تجبري نفسك على النوم

إذا مر وقت وأنتِ مستيقظة في السرير وتشعرين بالتوتر بسبب عدم القدرة على النوم، فمن الأفضل النهوض لفترة قصيرة والقيام بنشاط هادئ في إضاءة خافتة، مثل قراءة كتاب، ثم العودة إلى السرير عندما تشعرين بالنعاس.

ويساعد هذا الأسلوب على تقليل ارتباط السرير بالقلق ومحاولة إجبار النفس على النوم.

متى يحتاج الأرق إلى استشارة الطبيب؟

قد يكون الأرق مؤقتًا نتيجة الضغوط النفسية أو تغيير مواعيد النوم، لكن استمرار صعوبة النوم أو تكرار الاستيقاظ ليلًا أو الشعور بالإرهاق الشديد خلال النهار يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب.

وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا صاحبت المشكلة أعراض مثل الشخير الشديد مع انقطاع التنفس أثناء النوم، أو الرغبة الملحة في تحريك الساقين ليلًا، أو القلق المستمر الذي يمنع الاسترخاء.

وفي حالات الأرق المزمن، قد يساعد العلاج السلوكي المعرفي المخصص للأرق على تحسين النوم على المدى الطويل، بينما ينبغي عدم استخدام المنومات أو المكملات المخصصة للنوم دون استشارة طبية عند الحاجة.

النوم نوم نوم بدون أرق نصاىح للنوم سريعا النوم سريعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

نصر العزة والكرامة.. أمسية شعرية بقصر ثقافة ديروط احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية

ليالي الفلكلور تضيء مسارح الإسماعيلية والختام اليوم بقصر الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية

صالون الثقافة الجماهيرية بأبو قرقاص يستعرض دروس نصر أكتوبر في الانتماء وبناء الهوية

بالصور

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد