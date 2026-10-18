فستان ناعم.. أمينة خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة أمينة خليل، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.

إطلالة أمينة خليل

أطلت أمينة خليل، مرتديه فستان طويل من الستان باللون الكحلي، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل