أمينة خليل تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة أمينة خليل خلال حضورها اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

إطلالة أمينة خليل

تألقت أمينة خليل بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش الجبير، كما تميز بقصته المختلفة التي جعلتها محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء.

أنتعلت أمينة خليل حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بشعرها المرفوع الأسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

إليكم الصور ….