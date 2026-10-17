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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
نهى هجرس

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافته خلال قضاء عطلتها في تركيا.

إطلالة بوسي 

وتألقت بوسي، مرتديه جيب قصيرة باللون الاسود، ونسقت معها توب باللون الابيض مع جاكيت جلد قصير باللون الاسود لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية جذابة.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة بوسي 

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