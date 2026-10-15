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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
رنا عصمت

شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

تفاصيل إطلالة بوسي 
 

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتديةفستانا باللون الاسود الحمالات ذات الطول المتوسط وهو ما كشف عن قوامها الممشوق وإناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتعتاد بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها. 


وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

May be an image of one or more people and people smiling

May be an image of smiling

May be an image of drink


 

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«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

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