أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

شاركت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة أمينة خليل

وأطلت أمينة خليل، مرتدية بنطلون اسود بقشر السمك لامع و نسقت معه توب ستان اسود.



ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان الترابية والبنية التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف أمينة خليل، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بأختيار خاتم بسيط لإكمال اللوك.