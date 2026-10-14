قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
أبي أحمد يُشعل القرن الأفريقي .. حشود عسكرية إثيوبية تتجه إلى الحدود الإرتيرية
وزير الحرب الأمريكي: مسئوليتي أنا وترامب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
رنا عصمت

شاركت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة أمينة خليل

وأطلت أمينة خليل، مرتدية بنطلون اسود بقشر السمك لامع و نسقت معه توب ستان اسود.


ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان الترابية والبنية التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف أمينة خليل، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بأختيار خاتم بسيط لإكمال اللوك.

No photo description available.
May be an image of one or more people and text
No photo description available.
No photo description available.
تفاصيل إطلالة أمينة خليل إطلالة أمينة خليل أمينة خليل صور امينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

رفع المخلفات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم في الجيزة

العروسين أثناء زفة القرية لهم

بدلا من حفل الزفاف.. عريس يتوجه إلى العمرة برفقة عروسه في إسنا

جامعة جنوب الوادى الأهلية

خلال لقاء الإعلاميين.. رئيس جنوب الوادي الأهلية يستعرض خطة تطوير الشاملة للجامعة

بالصور

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد