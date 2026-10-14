باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

لفتت فرح شعبان الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، اعتمدت فيها على تنسيق اللون الوردي مع درجات الرمادي والأبيض، لتقدم إطلالة عصرية تجمع بين البساطة والراحة، وتناسب أجواء النهار والخروجات اليومية.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واختارت فرح شعبان الظهور بإطلالة رياضية مريحة، عكست ذوقها في تنسيق القطع العملية بأسلوب أنثوي ناعم، مع لمسات بسيطة أضفت على مظهرها مزيدًا من الأناقة والعصرية.

اعتمدت فرح شعبان في إطلالتها على تيشيرت واسع باللون الوردي الفاتح، تميز بقصته المريحة وأكمامه الواسعة، مع بنطلون ليجنز باللون الرمادي الفاتح، جاء بتفاصيل بارزة منحت الإطلالة طابعًا رياضيًا أنيقًا.

وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مع جوارب وردية متناغمة مع لون التيشيرت، في تنسيق يعكس اهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على الجمع بين الألوان بطريقة متناسقة.

كما اختارت نظارة شمسية سوداء أضفت لمسة من الجاذبية على مظهرها، بينما تركت شعرها منسدلًا، لتكتمل الإطلالة بأسلوب بسيط يناسب الأجواء النهارية.

فرح شعبان

اللون الوردي يضفي لمسة أنثوية على إطلالة فرح شعبان

جاء اللون الوردي الفاتح في مقدمة تفاصيل إطلالة فرح شعبان، إذ منحها مظهرًا ناعمًا وحيويًا، خاصة مع تنسيقه بدرجات الرمادي المحايدة والأبيض والأسود.

وتُعد هذه الألوان من الاختيارات المناسبة لمحبات الإطلالات الكاجوال، إذ تتيح إمكانية تنسيق القطع الرياضية بطرق مختلفة، سواء عند الخروج مع الأصدقاء أو خلال التنزه نهارًا.

وتؤكد إطلالة فرح شعبان أن الملابس الرياضية لم تعد تقتصر على ممارسة التمارين فقط، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من عالم الموضة، بفضل تنوع تصميماتها وسهولة تنسيقها للحصول على مظهر عصري يجمع بين الأناقة والعملية.