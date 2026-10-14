قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر
لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.. نجم الزمالك السابق: مباراة القمة الأخيرة من أقل المواجهات فنيًا
رويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»
«نكش بينا وبين بعض».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزازه من حسام غالي بعد مباراة «القمة 133»
جامعة العاصمة تطلق سلسلة لقاءات توعوية حول طيف التوحد تحت شعار لكل إنسان قيمة
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
عادل عبدالرحمن: لو محمود وفا احتسب ضربة جزاء للأهلي كان خد الدوري الموسم اللي فات
آمال ماهر بين نجوم مهرجان الموسيقى العربية 2026.. تفاصيل الحفلات ومواعيد العروض في القاهرة والإسكندرية
أمطار غزيرة تغرق شوارع طرابلس الليبية وتعطل المرور والدراسة والعمل
«هانز فليك» ينتقد لاعبي برشلونة رغم الرباعية الأوروبية ويُشيد بـ«لامين يامال»
أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

لفتت فرح شعبان الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، اعتمدت فيها على تنسيق اللون الوردي مع درجات الرمادي والأبيض، لتقدم إطلالة عصرية تجمع بين البساطة والراحة، وتناسب أجواء النهار والخروجات اليومية.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واختارت فرح شعبان الظهور بإطلالة رياضية مريحة، عكست ذوقها في تنسيق القطع العملية بأسلوب أنثوي ناعم، مع لمسات بسيطة أضفت على مظهرها مزيدًا من الأناقة والعصرية.

اعتمدت فرح شعبان في إطلالتها على تيشيرت واسع باللون الوردي الفاتح، تميز بقصته المريحة وأكمامه الواسعة، مع بنطلون ليجنز باللون الرمادي الفاتح، جاء بتفاصيل بارزة منحت الإطلالة طابعًا رياضيًا أنيقًا.

وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مع جوارب وردية متناغمة مع لون التيشيرت، في تنسيق يعكس اهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على الجمع بين الألوان بطريقة متناسقة.

كما اختارت نظارة شمسية سوداء أضفت لمسة من الجاذبية على مظهرها، بينما تركت شعرها منسدلًا، لتكتمل الإطلالة بأسلوب بسيط يناسب الأجواء النهارية.

فرح شعبان

اللون الوردي يضفي لمسة أنثوية على إطلالة فرح شعبان

جاء اللون الوردي الفاتح في مقدمة تفاصيل إطلالة فرح شعبان، إذ منحها مظهرًا ناعمًا وحيويًا، خاصة مع تنسيقه بدرجات الرمادي المحايدة والأبيض والأسود.

وتُعد هذه الألوان من الاختيارات المناسبة لمحبات الإطلالات الكاجوال، إذ تتيح إمكانية تنسيق القطع الرياضية بطرق مختلفة، سواء عند الخروج مع الأصدقاء أو خلال التنزه نهارًا.

وتؤكد إطلالة فرح شعبان أن الملابس الرياضية لم تعد تقتصر على ممارسة التمارين فقط، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من عالم الموضة، بفضل تنوع تصميماتها وسهولة تنسيقها للحصول على مظهر عصري يجمع بين الأناقة والعملية.

فرح شعبان إطلالة فرح شعبان ملابس فرح شعبان إطلالات كاجوال موضة صيف 2026 تنسيقات الملابس الرياضية أزياء باللون الوردي أحدث إطلالات النجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ذهب

نصب عليهم في 25 كيلو ذهب.. القبض على مستريح الصاغة عقب عودته من الخارج

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

ترشيحاتنا

الجيش اليمني

عضو مجلس الشورى اليمني: عملية فجر اليمن تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرّد الحوثي

السودان

والد السائق المصري المتوفى في السودان: الجثمان يصل غدا.. وابني ترك 4 أبناء

مصر والسعودية

السفير نادر زكي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

بالصور

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد