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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

لفتت فرح شعبان الأنظار بأحدث إطلالاتها التي جمعت بين الأناقة العصرية والراحة، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة تناسب عاشقات الموضة والإطلالات العملية، معتمدة على طقم متناسق باللونين الرمادي والأسود، يجمع بين التصميم الرياضي واللمسات الكلاسيكية التي تضفي عليه طابعًا مميزًا.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وأبرزت إطلالة فرح شعبان قدرتها على تنسيق القطع العملية بأسلوب عصري، لتقدم لمحبي الموضة فكرة مميزة لإطلالة يومية تجمع بين البساطة والأناقة.

اختارت فرح شعبان طقمًا مكونًا من جاكيت وبنطلون باللون الرمادي، تزينهما نقشة مربعات دقيقة باللونين الأبيض والأسود، وهي من النقوش التي تضفي لمسة كلاسيكية على الأزياء العصرية.

وجاء الجاكيت بتصميم واسع نسبيًا، مع ياقة مرتفعة وسحاب أمامي يمتد بطول القطعة، بالإضافة إلى أكمام طويلة بتصميم مريح وأساور مرنة عند المعصمين. كما تميز الجاكيت بخصر مطاطي يمنحه مظهرًا رياضيًا أنيقًا، مع خطوط جانبية داكنة تضيف لمسة من التباين إلى التصميم.

أما البنطلون، فجاء متناسقًا مع الجاكيت من حيث اللون والنقشة، بتصميم مريح وخصر مرتفع نسبيًا، مع جيوب جانبية وخطوط سوداء طولية على الجانبين، ما يعزز الطابع الرياضي للطقم ويمنحه مظهرًا أكثر عصرية.

فرح شعبان

الإكسسوارات تضيف لمسة من الفخامة

لم تكتفِ فرح شعبان بتنسيق الطقم ذي الطابع الرياضي، بل أضافت إليه مجموعة من الإكسسوارات التي منحت الإطلالة لمسة أكثر فخامة.

واعتمدت على عدة سلاسل ذهبية متدرجة الأطوال، تضمنت تصميمات مختلفة مع تفاصيل باللون الأخضر، لتضفي حيوية على منطقة الرقبة وتكسر هدوء الألوان المحايدة التي سيطرت على ملابسها.

كما نسقت الإطلالة مع أقراط لافتة وأساور ذهبية متعددة في معصمها، وهو ما أضاف بريقًا واضحًا إلى مظهرها، وحقق توازنًا بين الطابع الرياضي للطقم والأناقة التي تعكسها الإكسسوارات.

فرح شعبان

المكياج وتسريحة الشعر يكملان أناقتها

على صعيد الجمال، اعتمدت فرح شعبان مكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها، مع تحديد العينين وإبراز الحواجب، إلى جانب أحمر شفاه وردي هادئ منحها مظهرًا طبيعيًا وأنيقًا.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، مع فرق جانبي خفيف وانسيابية واضحة في الخصلات، لتكمل إطلالتها بأسلوب بسيط يتماشى مع طبيعة الملابس.

وجاءت تفاصيل المكياج وتسريحة الشعر متناغمة مع اختيارها للأزياء، إذ ابتعدت عن المبالغة واعتمدت على لمسات جمالية تبرز ملامحها دون أن تطغى على الطابع العصري للطقم.

كيف تستوحين إطلالة فرح شعبان؟

تقدم إطلالة فرح شعبان مجموعة من الأفكار التي يمكن الاستعانة بها للحصول على مظهر كاجوال أنيق، خاصة لمن تفضل الجمع بين الراحة والتنسيقات العصرية.

ويمكن تنسيق طقم المربعات الرمادي مع حذاء رياضي أبيض للحصول على إطلالة نهارية عملية، أو اختيار حذاء أسود بتصميم بسيط لإضفاء طابع أكثر أناقة.

كما يمكن الاستفادة من تنسيق الإكسسوارات الذهبية مع الملابس ذات الألوان المحايدة، مثل الرمادي والأسود والأبيض، لإضافة لمسة من الفخامة دون الحاجة إلى اختيار قطع ملابس ذات ألوان جريئة.

وتظل الأطقم المتناسقة من الخيارات المناسبة لمن تبحث عن إطلالة متكاملة وسهلة التنسيق، إذ تمنح مظهرًا مرتبًا مع إمكانية تغيير طابعها من خلال الأحذية والحقائب والمجوهرات.

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فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
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