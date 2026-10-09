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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
آية التيجي

يُعد الرز المعمر بالحمام من الأطباق المصرية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، خاصة مع امتزاج الأرز المصري باللبن كامل الدسم وشوربة الحمام، إلى جانب طبقة الوجه الذهبية التي تمنحه شكلًا شهيًا ورائحة مميزة.

وتناسب طريقة عمل الرز المعمر بالحمام، العزومات والمناسبات العائلية، إذ تجمع بين الأرز الطري والحمام الذي يضفي على الوصفة نكهة مميزة، ويمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة.

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

مقادير الرز المعمر بالحمام:

لتحضير الرز المعمر بالحمام، تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الأرز المصري.

4 حمامات منظفة جيدًا.

4 أكواب من اللبن كامل الدسم.

نصف كوب من القشطة أو الكريمة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من القشطة أو الكريمة للوجه.

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

يمكن تحضير الرز المعمر بالحمام في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

سلق الحمام: يُغسل الحمام جيدًا، ثم يُسلق في الماء مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود حتى ينضج تمامًا، وبعدها يُرفع من الشوربة ويُترك جانبًا، مع الاحتفاظ بكمية مناسبة من الشوربة لاستخدامها في تسوية الأرز.

تجهيز الأرز: يُغسل الأرز المصري جيدًا ويُصفى من الماء، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود ورشة القرفة حسب الرغبة.

تجهيز الطاجن: تُدهن قاعدة الطاجن الفخاري وجوانبه بالسمنة البلدي، ثم يُوزع الأرز داخله بالتساوي.

إضافة اللبن والقشطة: يُسكب اللبن كامل الدسم فوق الأرز، مع إضافة جزء من شوربة الحمام والقشطة أو الكريمة، ثم تُقلب المكونات برفق حتى تتوزع السوائل جيدًا.

إضافة الحمام: توضع قطع الحمام المسلوق فوق الأرز، ويمكن إدخال بعضها بين حبات الأرز حسب الرغبة، ثم تُضاف كمية القشطة أو الكريمة المخصصة للوجه.

تسوية الرز المعمر: يُدخل الطاجن إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، ويُترك حتى يتشرب الأرز السوائل وينضج، مع التأكد من اكتمال التسوية.

ويمكن رفع الحرارة قليلًا في النهاية؛ للحصول على وجه ذهبي شهي.

التقديم: يُخرج الطاجن من الفرن ويُترك بضع دقائق حتى يهدأ، ثم يُقدم ساخنًا.

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

سر نجاح الرز المعمر بالحمام

يكمن سر نجاح الرز المعمر بالحمام في تحقيق التوازن بين اللبن وشوربة الحمام، إذ يمنح اللبن كامل الدسم الأرز قوامًا كريميًا، بينما تضيف الشوربة نكهة غنية ومميزة.

كما تساعد السمنة البلدي والقشطة على تكوين طبقة ذهبية شهية على الوجه، ويُفضل استخدام طاجن فخاري مناسب لتوزيع الحرارة أثناء التسوية.

ومن المهم عدم المبالغة في كمية السوائل، مع مراعاة أن الأرز يحتاج إلى كمية كافية حتى ينضج جيدًا دون أن يصبح طريًا أكثر من اللازم.

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

طريقة تقديم الرز المعمر بالحمام

يُقدم الرز المعمر بالحمام ساخنًا مباشرة بعد أن يهدأ قليلًا، ويمكن تزيين الوجه بالبقدونس المفروم حسب الرغبة.

ويُفضل تقديمه بجانب طبق من السلطة الخضراء أو المخللات، ليصبح وجبة مصرية متكاملة تناسب العزومات والتجمعات العائلية.

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