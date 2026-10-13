أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.



تفاصيل إطلالة ايتن عامر..

وظهرت أيتن عامر بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأحمر الغامق مكشوف الأكتاف كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز آيتن بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايتن، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.