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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
رنا عصمت

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.


تفاصيل إطلالة ايتن عامر..

وظهرت أيتن عامر بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأحمر الغامق مكشوف الأكتاف كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز آيتن بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايتن،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق ايتن عامر صور ايتن عامر إطلالة ايتن عامر

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أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

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صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
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