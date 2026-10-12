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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الصديري والبنطلون الواسع .. محمد حماقي يخطف الأنظار بإطلالة Smart Casual في حفل أبوظبي

ملابس حماقي
ملابس حماقي
ريهام قدري

خطف الفنان محمد حماقي الأنظار بإطلالته العصرية خلال حفله الغنائي الذي أحياه مساء السبت 10 أكتوبر، ضمن فعاليات «أمسيات أبوظبي»، على مسرح «سبيس 42»، حيث اختار تنسيقًا يجمع بين الأناقة والبساطة، معتمدًا أسلوب Smart Casual الذي يمنح مظهرًا أنيقًا بعيدًا عن الرسمية المبالغ فيها.

تفاصيل إطلالة حماقي 

واختار محمد حماقي الظهور بقميص أبيض نسقه مع صديري وبنطلون واسع، في إطلالة عكست توجهه نحو الأزياء العصرية التي تجمع بين الراحة والتميز، خاصة خلال الحفلات الغنائية التي تتطلب ملابس مناسبة للحركة والتفاعل مع الجمهور.

وجاء القميص الأبيض ليضفي لمسة كلاسيكية على الإطلالة، بينما منح الصديري التنسيق طابعًا أكثر أناقة وتميزًا، في حين أضاف البنطلون الواسع لمسة شبابية تتماشى مع اتجاهات الموضة الحديثة، ليظهر حماقي بإطلالة متوازنة تجمع بين الطابع العملي والتفاصيل الأنيقة.

وتعتمد إطلالات Smart Casual على المزج بين القطع الكلاسيكية والعصرية، وهو ما ظهر في اختيار حماقي للقميص الأبيض مع الصديري والبنطلون الواسع، ليقدم نموذجًا لإطلالة يمكن الاستلهام منها في المناسبات المسائية والحفلات، خاصة لمن يفضلون الأناقة المريحة بعيدًا عن البدلات الرسمية التقليدية.

ولم تقتصر الأضواء خلال الحفل على أداء حماقي الغنائي وتقديمه مجموعة من أشهر أغانيه، بل امتدت أيضًا إلى اختياراته في عالم الموضة، إذ أصبح الظهور بإطلالات مختلفة جزءًا من حضور النجوم على المسرح، حيث تتكامل الملابس مع طبيعة المناسبة وتعكس أسلوب الفنان الشخصي.

وبإطلالته في «أمسيات أبوظبي»، قدم محمد حماقي تنسيقًا يجمع بين البساطة والعصرية، مؤكدًا أن التفاصيل المدروسة والقطع المناسبة يمكن أن تمنح الرجل مظهرًا أنيقًا ومميزًا دون الحاجة إلى المبالغة في اختيار الملابس. 

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