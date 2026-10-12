ما حبيته.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في باريس

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة نيللي كريم

تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة ملفتة و غريبة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا اكمام طويلة و اتسم باللون الأحمر المصنوع من القماش الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات و نسقت معه حزام عريض حول الخصر.

تزينت نيللي كريم ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

تعليق ناقد موضة على فستان نيللي كريم

علق حكيم شاهين ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نيللي كريم قائلا:"نيلي كريم بفاشن شو ستيفاني رولاند في باريس.. لا تو ماتش اوك غريب بس ماحلو

يمكن لجلسة تصوير بمود معين يطلع اوك بس لشئ ثاني لا ماحبيته."



تابع:"حتى التنسيق ماعطي زيادة للاطلالة بالعكس خلاها مثل ماهي ."



