أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

يعتقد البعض أن تناول المشروم النيئ داخل السلطات أمر آمن دائمًا، لكن سلامة تناوله تعتمد على نوعه ومصدره وطريقة التعامل معه، فبعض أنواع المشروم البري قد تكون سامة، حتى لو تشابه شكلها مع الأنواع الصالحة للأكل، كما أن المشروم الملوث أو المخزن بطريقة غير سليمة قد يسبب مشكلات صحية.

ووفقًا لموقع(NHS)، فإن تناول أنواع المشروم السامة قد يؤدي إلى أعراض تتراوح بين اضطرابات الجهاز الهضمي والتسمم الشديد، وقد تصل بعض الحالات إلى تلف الكبد أو الكلى.

ما الأضرار المحتملة لتناول المشروم البرى او التالف؟

أولًا: التسمم بسبب الأنواع البرية السامة

يمثل جمع المشروم البري وتناوله دون تحديد دقيق لنوعه خطرًا حقيقيًا، إذ توجد أنواع سامة تشبه الأنواع الصالحة للأكل، ولا يمكن الاعتماد على اللون أو الرائحة أو الشكل وحدها لتحديد سلامة المشروم، كما أن الطهي لا يجعل جميع الأنواع السامة آمنة.

ثانيًا: اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسبب المشروم الملوث أو غير المناسب للاستهلاك الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن. وتختلف شدة الأعراض بحسب سبب التلوث والكمية التي تم تناولها.

ثالثًا: مخاطر التخزين غير السليم

مثل غيره من الأطعمة الطازجة، يمكن أن يتعرض المشروم للتلف إذا لم يُحفظ بطريقة مناسبة.

لذلك ينبغي اختيار الأنواع المخصصة للاستهلاك البشري من مصادر موثوقة، وتجنب تناول المشروم الذي تظهر عليه علامات التلف أو العفن.

كيف تتجنبين المخاطر؟

1-اشتري المشروم من مصدر موثوق، ولا تتناولي الأنواع البرية التي جُمعت دون تحديد متخصص.

2-احفظيه وفق تعليمات العبوة، وتجنبي استخدامه إذا ظهرت عليه علامات التلف.

3-اغسلي يديك والأدوات المستخدمة في تحضيره، واطهيه بالطريقة المناسبة لنوعه.

4-لا تعتمدي على الطهي لإزالة سموم المشروم البري المجهول.

5-إذا ظهرت أعراض بعد تناول مشروم بري مجهول، فلا تنتظري ظهور الأعراض الشديدة؛ اطلبي المساعدة الطبية العاجلة، ولا تحاولي علاج الحالة منزليًا.