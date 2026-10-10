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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد التفاح يوميا. . ماذا تقول الأبحاث العلمية؟

التفاح
التفاح
اسماء محمد

يمتلك التفاح قيمة غذائية عالية حيث يحتوي على مجموعة من المركبات النباتية والألياف، من بينها ألياف البكتين التي تدعم صحة الجسم وكان قديما ينصح الأطباء بتناول ثمرة من هذه الفاكهة يوميا للوقاية من الأمراض.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية للتفاح وفقا لموقع webmd

تقوية صحة الرئتين والتنفس

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح قد ترتبط بتحسين وظائف الرئتين وتقليل خطر الإصابة بأزمات الربو. وتساعد هذه المركبات على مقاومة الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر في خلايا الجسم.

دعم وظائف الجهاز الهضمي

يحتوي التفاح على ألياف البكتين القابلة للذوبان، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي كما تسهم الألياف في تحسين عملية الهضم، وقد تساعد في تخفيف بعض اضطرابات الأمعاء، بما في ذلك الإمساك والإسهال، وفقا لكمية الألياف المتناولة وطبيعة الحالة الصحية.

الوقاية من السرطان

يحتوي التفاح على مركبات نباتية وفلافونويدات، تتركز بعض أنواعها في القشرة، وتتميز بخصائص مضادة للأكسدة وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، لكن لا توجد أدلة كافية تؤكد أن تناول التفاح وحده يمنع الإصابة بالسرطان أو يعالج المرض.

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