بعد استهداف الصالة رقم 3 ووقوع إصابات.. تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد في الرياض

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت تعليق العمليات التشغيلية مؤقتاً بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، عقب استهداف إحدى منشآت المطار، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وأضاف، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف طال الصالة رقم 3، المخصصة للرحلات الداخلية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار المادية وحصر الإصابات الناجمة عن الحادث.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مطار الملك خالد الدولي تعرض لاستهدافات خلال الأيام الماضية، أسفرت عن وقوع إصابات ووفيات، لافتاً إلى أن تفاصيل الحادث الأخير وحجم الخسائر لم تتضح بصورة نهائية حتى الآن.

وأشار الوصيف إلى أن إعلان تعليق العمليات التشغيلية جاء بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها سفارات وبعثات دبلوماسية عاملة في المملكة بشأن السفر عبر مطار الملك خالد الدولي، وسط ترقب لصدور بيانات رسمية إضافية تكشف ملابسات الاستهداف وتداعياته خلال الساعات المقبلة.