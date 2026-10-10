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متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: نبدأ باستبدال الخيام المتهالكة استعدادا للشتاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: نبدأ باستبدال الخيام المتهالكة استعدادا للشتاء

متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، أن قطاع غزة يحتاج إلى الكثير من المساعدات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي سيكون الأقسى على سكان القطاع والعائلات التي تسكن داخل خيام بالية ومتهالكة.

وأوضح «منصور»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بعض الخيام مضى على استخدامها أكثر من ستة أشهر، ولم تعد توفر الأمان للعائلات الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللجنة المصرية بدأت منذ انطلاق عملها على الأرض حصر الخيام المتهالكة، وشكلت فرق طوارئ منتشرة على مستوى قطاع غزة.

وقال إن فرق الطوارئ جهزت قائمة بأسماء العائلات الأكثر احتياجا، والعائلات المعرضة للغرق في حال سقوط الأمطار، لافتا إلى صدور قرار من القيادة المصرية بإدخال مستلزمات الشتاء إلى قطاع غزة.

وأشار إلى وصول قوافل الإغاثة من جمهورية مصر العربية، وكانت أول قافلة تحمل اسم «إيد بإيد.. سند وأمان»، مؤكدا أن اللجنة المصرية بدأت منذ ثلاثة أيام تركيب الخيام الجديدة وتجديدها للعائلات الفلسطينية، من خلال استبدال الخيام المتهالكة بخيام وصلت من مصر.

وأضاف أن هذه الجهود تشمل جنوب قطاع غزة وتحديدا مواصي رفح ومواصي خان يونس بالإضافة إلى وسط القطاع وشماله، موضحا أن الحملة تستهدف العائلات الأكثر احتياجا، التي تنظر إلى مصر والقيادة المصرية باعتبارهما السند الحقيقي لقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن قطاع غزة، سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو المساعدات الإغاثية.
 

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