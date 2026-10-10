أستاذ علاقات دولية: مصر تنسق مع دول الخليج لمنع التصعيد والحفاظ على الأمن القومي العربي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تواجه محيطا إقليميا مضطربا في ظل تصاعد التوترات في مناطق عدة، منوها إلى أن حالة الاستقرار والأمن داخل مصر تمثل فارقًا في مواجهة الأوضاع المحيطة.

وأضاف فارس، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى جانب الأوضاع في السودان والقرن الأفريقي، تزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وأوضح أن مصر تنسق مع دول الخليج لمنع التصعيد والحفاظ على الأمن القومي العربي، محذرًا من محاولات زعزعة استقرار الدول ودعم الجماعات المسلحة والانفصالية، ومعتبرًا أن بعض التحركات الإقليمية تستهدف إضعاف الدول الوطنية.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أهمية اتباع استراتيجية الصبر الاستراتيجي، مؤكدًا أن الخسائر الناتجة عن التوترات الحالية، رغم خطورتها، لا تقارن بمخاطر اندلاع حرب إقليمية مفتوحة.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تجنب الانجرار إلى صراعات واسعة، مع مواصلة التنسيق مع شركائها الخليجيين لحماية المصالح المشتركة وصون أمن المنطقة، في ظل تزايد التهديدات للممرات المائية الحيوية.